Sasso sull'auto, paura sulla via Emilia a Santa Giustina

| 16:07 - 26 Ottobre 2022

Vetri del parabrezza rotto dal sasso.

Grande paura per una donna al volante della sua auto che mentre percorreva la via Emilia, da Rimini a Santarcangelo ha visto il proprio parabrezza essere colpito violentemente da un sasso, nei pressi del cimitero di Santa Giustina, all’altezza del ponte dell'autostrada A14. Protagonista involontaria nei giorni scorsi, una donna con il figlio piccolo seduto dietro. La donna è uscita fortunatamente illesa con il parabrezza frantumato e tanta paura. Miracolosamente è riuscita a tenere la vettura in strada. La vicenda è stata segnalata su facebook dalla donna - " State molto attenti, c'era mio figlio dietro che non si è fatto nulla, ma è stato davvero un miracolo" - La statale 9 è molto transitata anche da mezzi pesanti. Fondamentale chiarire se si tratti dell’operato di un folle o l'incuria nella manutenzione del ponte.