Covid Rimini, il report comune per comune: deciso calo dei contagi in provincia

Attualità

Rimini

| 15:55 - 26 Ottobre 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 17 - 23 ottobre 2022.

Calano ancora i contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini: nella settimana dal 17 al 23 ottobre infatti i nuovi casi sono stati 1.151 (sette giorni prima erano stati 1.576, -425), i casi attivi scendono da 1.879 a 1.404 (-475).



La mappa del contagio comune per comune:



NUOVI CASI



Rimini 507

Riccione 122

Santarcangelo di Romagna 77

Coriano 49

Cattolica 43

Bellaria - Igea Marina 42

San Giovanni in Marignano 35

Pennabilli 35

Misano Adriatico 34

Montescudo - Monte Colombo 30

Verucchio 24

Poggio Torriana 22

Morciano di Romagna 17

Novafeltria 16

Saludecio 15

San Leo 13

San Clemente 10

Montefiore Conca 10

Sant'Agata Feltria 9

Maiolo 6

Montecopiolo 6

Talamello 5

Sassofeltrio 4

Montegridolfo 3

Mondaino 2

Casteldelci 1

Gemmano 1





CASI ATTIVI



Rimini 639

Riccione 142

Santarcangelo di Romagna 90

Cattolica 61

Coriano 55

Bellaria - Igea Marina 50

San Giovanni in Marignano 44

Misano Adriatico 43

Pennabilli 39

Montescudo - Monte Colombo 38

Verucchio 30

Poggio Torriana 24

Novafeltria 19

Morciano di Romagna 18

Saludecio 18

San Leo 17

San Clemente 17

Montefiore Conca 12

Sant'Agata Feltria 12

Montecopiolo 7

Sassofeltrio 7

Maiolo 6

Talamello 5

Montegridolfo 3

Mondaino 3

Casteldelci 3

Gemmano 2