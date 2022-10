Ausl Romagna, una ciocca di capelli per le donne iraniane: anche Rimini partecipa

Attualità

Rimini

| 14:24 - 26 Ottobre 2022

La teca esposta all'Ospedale Infermi di Rimini.

L'Azienda Usl della Romagna si unisce all'iniziativa di solidarietà promossa da tante realtà istituzionali e della società civile, in favore delle donne iraniane, che contempla, simbolicamente, il taglio di una ciocca di capelli. Anche l'Ospedale Infermi di Rimini partecipa all'iniziativa.

La proposta, promossa dalle Direzioni Medica ed Infermieristica della Romagna, è stata accolta con favore dalla direzione aziendale, si inserisce nell'ambito del progetto aziendale Well-Fare - una rete per le donne vittime di violenza ed è stata estesa a tutti i dipendenti che volessero aderire. Chi voleva, e vuole, partecipare a questo gesto di solidarietà, ha inserito pertanto una ciocca dei propri capelli dentro un sacchettino trasparente chiuso, che è stato riposto in una teca trasparente. La teca è stata esposta nell'atrio di ogni ospedale principale della Romagna, con un manifesto in allegato ed andrà ad arricchire un’installazione, simbolo delle donne vittime di violenza.