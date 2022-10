Dall’attualità alle iniziative di Halloween: a Santarcangelo si parte con il racconto della guerra in Ucraina

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:11 - 26 Ottobre 2022

Edoardo Crisafulli, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Kiev.

Il fine settimana degli eventi di Santarcangelo comincia come di consueto con i giovedì della biblioteca Baldini, ma proseguirà fino alla serata di lunedì 31 ottobre con tante iniziative all’insegna del brivido in occasione della festa di Halloween.





Giovedì 27 ottobre alle ore 21 in biblioteca sarà protagonista l’attualità: Edoardo Crisafulli, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Kiev, presenterà il suo volume “33 ore. Diario di viaggio dall’Ucraina in guerra”, in dialogo con il direttore del Corriere Romagna, Paolo Boldrini. Il libro è un diario di viaggio a cavallo fra la narrazione e il saggio, in cui cronaca, letteratura e storia si intrecciano in maniera creativa e coinvolgente. L’autore rielabora i pensieri accorsi alla sua mente durante il rocambolesco viaggio in auto di 33 ore, senza pause, per fuggire ai bombardamenti del 24 febbraio 2022. L’ingresso all’evento – realizzato in collaborazione con Vallecchi Firenze – è libero ma i posti sono limitati, quindi è consigliata la prenotazione al numero 0541/356.299 o alla mail biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.





Gli incontri con gli autori della biblioteca Baldini proseguono sabato 29 ottobre alle ore 17 con la presentazione del volume “Breviario di una laica” (Fara editore), alla presenza dell’autrice Franca Fabbri in dialogo con il giornalista Marcello Tosi. Franca Fabbri, accademica pascoliana e della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, pubblica articoli di attualità, storia, costume e piccoli saggi, su giornali, riviste letterarie e nel web, oltre a essere presente in antologie poetiche e cataloghi d’arte.





Anche le iniziative organizzate dagli istituti culturali, che entreranno nel vivo nei giorni successivi, cominciano comunque giovedì 27 ottobre: alle ore 16,30, infatti, sempre in biblioteca Baldini (sala bambini e ragazzi) è in programma il laboratorio creativo da urlo “Salta anche tu sulla scopa della strega Rossella!” per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Katia Canducci della Cooperativa New Horizon.





Sabato 29 ottobre alle ore 16 l’appuntamento è invece al Supercinema con lo spettacolo di burattini “Il castello degli spaventi” della Compagnia Vladimiro Strinati per la rassegna “Figure a teatro”, promossa da Fondazione Culture Santarcangelo in collaborazione con i Comuni di Bellaria Igea Marina, Poggio Torriana e Verucchio nell’ambito del progetto regionale “Narrazioni poetiche: storie e tradizioni del territorio”. Per informazioni sulla rassegna è possibile contattare FoCuS al numero 0541/624703 (da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30) o all’indirizzo mail focus@focusantarcangelo.it.