Misano, a dicembre via ai lavori per la rotatoria tra la statale e via Grotta

Attualità

Misano Adriatico

| 13:49 - 26 Ottobre 2022

Misano, incrocio tra la statale 16 e Via Grotta.

Si avvicina la partenza dei lavori per la realizzazione dell'attesa rotatoria all'incrocio tra la statale 16 e Via Grotta.

L'esecuzione dell'opera, il cui valore contrattuale ammonta a 310.000 euro, è stata affidata alla Nuova Cooperativa Selciatori di Pesaro. L'investimento risulta finanziato dal 2019, in parte (circa 150 mila euro) con risorse di Aspiag Service, concessionaria Despar per l'Emilia-Romagna, e in parte con fondi comunali già accantonati.

Nei giorni scorsi è stato effettuato il sopralluogo con i tecnici, nelle prossime settimane verranno espletate le procedure burocratiche per ottenere l'autorizzazione da parte di Anas e a inizio dicembre i lavori potranno prendere il via.

"Finalmente siamo pronti a dare il via ai lavori per la realizzazione di un'opera prioritaria – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. È stato un percorso lungo e travagliato. Dopo i processi autorizzativi da parte di Anas e due procedure di gara andate deserte, abbiamo adeguato il progetto e ora siamo pronti a partire. È un progetto molto importante che ci consentirà di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso, che collega l'entroterra al mare, e di rendere più fluido il traffico. Non da ultimo, l'adeguamento dell'incrocio ci consentirà di dare un accesso più decorso alla nostra zona turistica".