Incentivi fiscali, commercialisti a convegno a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:54 - 26 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

L'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, in collaborazione con Passepartout, organizza, giovedì 27 ottobre dalle 15:00 alle 18:00, un convegno su "Incentivi fiscali industria 4.0 e processi di trasformazione digitale delle imprese". L'evento, in programma nella "Sala Energia" del Centro Congressi Sgr, vedrà gli interventi di Andrea Alberani, responsabile Analisi Fiscale di Passepartout, di Rocco Padula, Direttore Generale IF Technology e di Simone Casadei Valentini, Direttore Progettazione, Assistenza e Formazione di Passepartout.



Tra i temi trattati, l'interconnessione del macchinario in conformità alla normativa e la svolta digitale nello studio del commercialista.



La partecipazione al convegno è valida ai fini della Formazione Professionale Continua.