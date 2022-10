La riminese Rossella Cappadone premiata come migliore vocalist in Romania

Eventi

Riccione

| 11:49 - 26 Ottobre 2022

Rossella Cappadone.

Tutto pronto a Riccione per la rassegna live “Victor in Jazz”. Venerdì prossimo, 28 ottobre, sarà la riminese Rossella Cappadone ad inaugurare la kermesse musicale al Victor Lounge di viale Ceccarini (inizio ore 21,15, ingresso gratuito) con un concerto che la vedrà protagonista assieme al pianista Simone Migani, al batterista Fabio Nobile, al bassista Marcello Sutera (che è anche direttore artistico dell’evento), il chitarrista Daniele Bartoli e il sassofonista Alessandro Scala.

La Cappadone è fresca di un premio appena ottenuto in Romania domenica scorsa. A Brăila, nel corso del “Johnny Raducanu International Jazz Festival”, la cantante e musicista riminese è stata premiata come migliore vocalist della competizione canora. “Sono estremamente felice – dice la Cappadone – perché si tratta di uno dei maggiori riconoscimenti musicali dell’intera Romania che ha visto impegnati diversi musicisti in numerose categorie”.

Al Victor Lounge di Riccione, oltreché con la band, Rossella si esibirà anche come solista accompagnata dalla sua chitarra.