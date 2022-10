Ginnastica artistica, quarto posto per le atlete riccionesi al campionato regionale Gold

Sport



26 Ottobre 2022

Le atlete riccionesi.

Sono andate a soli 0,5 decimi dal podio le quattro atlete della sezione Artistica della Ginnastica Riccione nella seconda gara del campionato regionale Gold Allieve di squadra, svoltasi a Cesena. La prova è stata qualificante per la zona tecnica, che si terrà a Fermo il 19 e il 20 novembre e che a sua volta sarà qualificante per la finale nazionale Gold, in programma a Jesolo dal 16 al 18 dicembre.



Melissa Caltagirone, Matilde Comandini, Ginevra Mantovan e Margherita Cantelli, allenate da Lorenzo Mulitze, Luca Pizzoni e Linda Pigozzi e che partecipano al campionato Gold per il secondo anno, hanno chiuso al quarto posto.

Sugli scudi Melissa Caltagirone, prima classificata alle Parallele su 32 ginnaste con 16.200, il miglior punteggio di giornata nella gara Gold 3B.



“Sono state tutte brave e per soli 0.5 punti non sono riuscite a salire su un podio che avrebbe incoronato la loro meravigliosa prestazione – commenta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione -. Rispetto alla prima gara, svoltasi solo tre settimane fa, hanno conquistato cinque punti in più, dimostrando una bella ginnastica, pulita, e mostrando grandi progressi dal punto di vista della determinazione e dell’intensità di gara. Adesso avranno quattro settimane di tempo per preparare la zona tecnica. Contiamo in un’ottima prestazione per arrivare a questo primo grande obiettivo che è la finale nazionale: sarebbe la prima volta per noi nella categoria Allieve. Questo risultato ci darebbe un’ulteriore conferma del fatto che abbiamo organizzato un sistema di lavoro tecnico che inizia a funzionare”.

E sabato a Rimini saranno sei le atlete della Ginnastica Riccione impegnate nella seconda gara Gold individuale Junior e Senior: Adriana Poesio e Aurora Pilolla nella categoria Junior 3, e Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari, Sara Camba e Sofia Solari nella categoria Senior 2.