Incidente sulla Ss16 a Rimini tra furgone e scooter, traffico in tilt. Un ferito

Cronaca

Rimini

| 11:33 - 26 Ottobre 2022

La Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente.

Traffico in tilt per un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 ottobre, sulla statale 16 a Rimini, all'altezza della concessionaria Ruggeri, dopo la rotonda Aldo Moro direzione Riccione. Coinvolti uno scooter ed un furgone Ducato. La viabilità ha subito notevoli rallentamenti. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, rimasto contuso e condotto per accertamenti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale "Infermi" di Rimini. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Rimini.