'Wild Men' in prima visione al cinema Tiberio di Rimini

Rimini

| 10:55 - 26 Ottobre 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 27 ottobre a martedì 1 novembre (ore 21, sabato, domenica e martedì anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 27 ottobre è in versione originale con sottotitoli in italiano, le altre proiezioni sono in versione italiana, biglietti interi € 7, ridotti, € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film Wild Men - fuga dalla civiltà di Thomas Daneskov con Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl e Marco Ilsø.



Nel disperato tentativo di superare la sua crisi di mezza età, Martin si aliena dalla società per andare a vivere nella foresta. Si è anche procurato un arco e si è vestito di pelli. Non è però facile adattarsi alle lotte di sopravvivenza che la natura richiede. Un giorno, si imbatte in Musa, una spacciatore rimasto ferito e in fuga. Sperando di lasciarsi alle spalle ognuno i propri guai, l'eccentrico duo intraprende una frenetica fuga attraverso i fiordi, inseguiti dalla polizia locale, da delinquenti violenti e, per finire, dalla moglie di Martin, non meno importante degli altri.



Wild Men è una storia curiosa e bizzarra, piena di personaggi che affrontano le loro sfide. Nei panni di Martin troviamo Rasmus Bjerg, uno degli attori danesi più amati del momento. È noto soprattutto per il suo ruolo del cantautore John Mogensen nel film di Ole Bornedal The Way to Mandalay.