Addio a "Bango" Gambuti, storico ristoratore riccionese

| 08:33 - 26 Ottobre 2022

Maurizio Gambuti.

Cordoglio per la scomparsa di Maurizio Gambuti, ristoratore di lungo corso, noto a tutti semplicemente come "Bango". Gambuti ha gestito il Ristorante "Il Casale" per oltre 40 anni, fino al settembre del 2021 insieme alla sorella Mariella, prima di passare la mano ad altri imprenditori. Arrivava da Morciano dove gestiva la trattoria di famiglia, Dalla Nella, per poi passare all'albergo Risorgimento. Tantissimi i vip che nei tempi hanno frequentato il Casale, Dario Fo gli aveva lasciato un tovagliolo disegnato e autografato, Fiorello gli aveva portato la sua nuova fidanzata: Anna Falchi. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città. Ben pochi sono coloro che non avevano gustato almeno una volta una delle sue specialità.