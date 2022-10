Trovato con 6,6 chili di eroina in auto, condannato

Cronaca

Rimini

| 08:03 - 26 Ottobre 2022

Archivio.

J. S., albanese di 40 anni, nel 2019 fu arrestato a Rimini perché trovato in possesso di 6,6 chilogrammi di eroina purissima. L'uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di traffico e detenzione di ingente quantità di sostanza stupefacente, per cui è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni e otto mesi. Quando fu arrestato, i finanzieri di Rimini trovarono nascosti in un vano segreto dietro all'autoradio, dodici panetti di eroina, fiutata dai cani dell’unità cinofila. A tradire il trafficante era stata l'alta velocità. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 300mila euro.