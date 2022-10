Calcio Eccellenza, Valsanterno: esonerato Fabio Paterna. Arriva Massimiliano Biagi

Sport

Rimini

| 00:13 - 26 Ottobre 2022

Il Valsanterno (Eccellenza) ha esonerato il tecnico Fabio Paterna arrivato nel club nel 2015 da giocatore (Seconda categoria) per poi passare progressivamente al ruolo di direttore sportivo, co-allenatore insieme a Felice e tecnico in solitaria. Una decisione difficile - dice la società - frutto del momento attuale e di una situazione di classifica deficitaria, ma che non cancella in alcun modo il legame indissolubile di Fabio con la nostra società.

Due promozioni consecutive maturate sul campo, con il salto in Prima Categoria e poi in Promozione, per poi appendere le scarpette al chiodo nel 2018 – forte di un bottino complessivo superiore alle 50 reti in 3 stagioni – e indossare con effetto immediato i panni del Direttore Sportivo. Nello stesso anno, poi, a seguito delle dimissioni di Dardozzi dalla panchina valligiana Paterna ha rivestito il ruolo di co-allenatore con Gian Carlo Felice, senza abbandonare la direzione sportiva (carica poi abbandonata nell’estate del 2020 con l’arrivo di Daniele Maiardi). Ha guadagnato il salto in Eccellenza nel 2020, con la squadra al primo posto in classifica all’atto della sospensione dei campionati nel mese di Marzo. Categoria, quest’ultima, poi mantenuta nella passata stagione a seguito dei playout contro il San Pietro in Vincoli. Negli ultimi mesi, a seguito dell’addio di Felice, Paterna ha rivestito il ruolo di primo allenatore.

"Niente e nessuno potrà cancellare l’innegabile apporto di Fabio Paterna alla causa della Valsanterno, la sua abnegazione e il suo contributo di professionalità, fondamentale per la crescita collettiva avuta negli anni. Tutta la società ci tiene a ringraziare Fabio per questi sette anni insieme e augura allo stesso le migliori fortune per la propria carriera sportiva, nella speranza che questa possa eguagliare, se non superare, quella professionistica da calciatore" scriva la società.



Il sostituto è Massimiliano Biagi, reduce da qualche mese di stop dopo la salvezza ottenuta la scorsa stagione alla guida dell’Anzolavino nel girone B di Eccellenza, allora raggruppamento centrale nella formulazione tripartita post-Covid. In occasione del match di mercoledì in Coppa Minetti a dirigere la squadra saranno il vice allenatore Fabrizio Tronconi e il preparatore dei portieri Gabriele Monti, confermati al pari del preparatore atletico Matteo Rinaldi in uno staff tecnico che, al di là della figura del primo allenatore, permane immutato.