Calcio, Garden 2012 e 2013 si fanno onore in casa Juve e nel torneo di Asti

| 14:23 - 26 Ottobre 2022

I giovani 2012 e 2013 del Garden a Vinovo.

Week end intenso per le formazioni del Garden.





ATTIVITA' DI BASE

Esperienza da ricordare nel week end per i gruppi 2012 e 2013. Sabato pomeriggio a Vinovo in casa Juventus hanno affrontato le formazioni giovanili bianconere. Cinque tempi di 20 minuti ciascuno in cui la numerosa rappresentanza riminese, opposta ai prestigiosi avversari, ha tenuto il campo con disinvoltura riuscendo a pareggiare e a vincere alcune frazioni di gioco e ricevendo alla fine i sinceri complimenti da parte dello staff dell'Academy.



Domenica mattina torneo amichevole ad Asti: in campo le migliori squadre di Asca Asti e Fossano per un avvincente triangolare. Nel promeriggio la lunga trasferta si è conclusa con la visita al Museo Juventus e con l'entusiasmante tour all'Allianz Stadium.



Grande soddisfazione per i giovani calciatori e le famiglie al seguito per un'esperienza veramente formativa e nell'incontro del lunedì mattina i responsabili dell'Academy Juventus hanno confermato l'ottima riuscita dell'iniziativa ed è possibile che altre iniziative si tengano in primavera sia a Torino sia in Riviera.



ATTIVITA' AGONISTICA

La squadra Under 16 interprovinciale guidata da Paolo Zani ha battuto 1-0 l'ostico Torresavio confermandosi tra le protagoniste del campionato. La rete partita nel finale della prima frazione. Nel prossimo turno trasferta domenica mattina alle ore 10,30 contro l'Accademia Marignanese.



La formazione Under 14 provinciale di Andrea Pagliarani, una delle più giovani del campionato, ha battuto 2-1 il Rimini United con una prova convincente. Nel prossimo turno – sabato a San Martino dei Mulini alle ore 15,30 – sfida contro il Verucchio.



TERZA CATEGORIA

Prima sconfitta per il Garden sul campo della leader Gemmano (12 punti). Sullo 0-0 la squadra di Pasquale Martino ha sbagliato almeno tre occasioni e sul 2-0 ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire il match. Prossimo match sabato alle ore 15,30 a Torre Pedrera contro il Colo Colo che in classifica ha nove punti, uno in più del Garden appaiato al Mulazzano.