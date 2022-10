Basket Promozione: Sunrise sorride, Cattolica ancora al palo

Sport

Rimini

| 18:26 - 25 Ottobre 2022

I risultati e la classifica del campionato di Promozione girone F



SANTARCANGIOLESE BASKET – BELLARIA BASKET 79 – 56

(16-23; 34-33; 56-42)

Santarcangelo: Fabbri O. 2, Rossi 8, Balducci 10, Azarenko 2, Mussoni Ma. 20, Caverzan 6, Mussoni Mi. 10, Zaghini 19, Adduocchio 2, Fabbri R., Vertaglia, Ceccarelli. All Bezzi.

Bellaria: Ricciotti 14, Souini 4, Donati 8, Maggioli 4, Squadroni 11, Bussi 13, Re 2, Ferri, Paganelli, Giorgiotti, Parini, Vernocchi. All Ricciotti D.



SUNRISE BASKET – SPORTING CLUB CATTOLICA 68 – 66

(13-14; 33-34; 57-50)

Sunrise Rimini: Mussoni 6, Amadori 9, Peroni 2, Missere, Bronzetti 7, Monti 13, Casadei, Panzeri 14, Corsetti, Sansone 6, Malagrida, Carigi 11. All. Botteghi.

Cattolica: Adanti 14, Crugnale, Cardinali, Perazzini, Morini 3, Cavoli 13, Delprete, Ghinelli 3, Pergina, Simoncini 4, Ferrini, Bacoli 29. All. Cotignoli.



SG TIBERIUS – SAN PATRIGNANO 71 – 50

(23-13; 35-25; 56-40)

Basket 2000 San Marino: Benzi 6, Campajola 12, Del Fabbro 3, Fabbri 23, Ferrini 6, Magnani 6, Mazza 8, Piva 2, Stabile 5. All. Brienza.

San Patrignano: Bindi 19, Cardarelli 3, Grimm, Magni 2, Randazzo 14, Romboli 6, Sanna, Trombin 6, Vincenzi. All. Gregori.



LIBERTAS GREEN BK – TIGERS BASKET 2014 56 – 69

(12-20; 23-35; 35-55)

Lib. Green Forlì: Prandini ne, Vitali 11, Gasperini, Servadei 7, Adamo, Vittori 5, Perugini 11, Visani ne, Marzolini 2, Quercioli 2, Mambelli 12, Godoli 6. All. Lazzarini.

Tigers Forlì: Gnini 2, Liverani 11, Ragazzi 18, Naldi 2, Cavina, Lotti 10, Paganelli ne, Petrini 3, Brunetti J. 10, Brunetti N. 9, Gavelli 4. All. Lapenta.



EAGLES – LUSA BASKET 53 – 67

(11-20; 20-41; 42-58)

Morciano: Di Sciullo 4, Bacchini 5, Guastafierro 12, Bologna, Ortenzi 6, Ricci, Casadei 2, Maioli 14, Tagliaferri 2, Cupparoni ne, Casadei Massari 8, Zavatta. All. Chiadini.

MassaLombarda: Ugulini 4, Spinosa 14, Bacocco 2, Dalla Malva, Asioli 6, Orlando 11, Del Vecchio 19, Rivola, Castelli 8, Brignani, Errani 3, Berardi. All. Panizza.



BASKET PROJECT – AICS JUNIOR BK 78 – 42

(20-11; 37-22; 52-37)

Faenza: Santini ne, Marziali, Troni 17, Santo 15, Anghileanu, Boero 15, Pezzi 7, Melandri, Fabbri 7, Buricchi 10, Bulzacca 7. All. Vespignani.

AICS Forlì: Gori, Scozzoli 3, Bondi 5, Scozzese 2, Sansoni 5, Gigliotti 3, Corzanti 8, Gardini, Martinelli 2, Preda 4, Barzanti 8, Ilinca 2, All. Mambelli.



CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda, Faenza Basket Project, Basket 2000 San Marino, Tigers 2014 Forlì 4; Libertas Green Forlì, Eagles Morciano, Santarcangiolese, Sunrise Rimini 2; Aics Forlì, Bellaria, San Patrignano, S.C. Cattolica 0.