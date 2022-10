Scende dal bus, investito e ucciso sulla Via Emilia

Cronaca

Cesena

| 17:08 - 25 Ottobre 2022

Archivio.



Si chiamava Giuseppe Buono, 80 anni, l'uomo investito e ucciso da un'auto poco dopo le sette di questa mattina (martedì 25 ottobre) sulla via Emilia nei pressi della frazione di Case Missiroli di Cesena.



Secondo una prima parziale ricostruzione al vaglio della Polizia Locale cesenate, l'anziano subito dopo essere sceso da un autobus è stato investito da una vettura, una Kia bianca con al volante un 37enne, che procedeva in direzione di Rimini. L'urto particolarmente violento non ha dato scampo all'uomo, morto sul colpo per i diversi traumi subiti alle gambe e al capo. Probabilmente, ma il tutto deve essere ancora ben chiarito, l'uomo è stato centrato dall'auto mentre tentava di attraversare la strada, particolarmente trafficata a quell'ora dai tanti che si stavano recando al lavoro. La necessità di chiudere al traffico quel tratto della Via Emilia per i rilievi di legge, ha letteralmente mandato in tilt la circolazione, con il rapido formarsi di lunghe code, da parte degli automobilisti che tentavano di aggirare il blocco, anche sul viabilità secondaria di tutta la zona. Solo dopo circa due ore il traffico è tornato gradualmente alla normalità