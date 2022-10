Porsche Carrera Cup, Mugello: niente da fare per Amati, costretto a fermarsi

Sport

Rimini

| 15:42 - 25 Ottobre 2022

Giorgio Amati.

Un sesto e ultimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello ricco di avvenimenti per Giorgio Amati. Il ventitreenne di Rimini si è presentato sul circuito toscano in seconda posizione in campionato e unico sfidante del leader in classifica: partito forte nei primi minuti delle prove di qualificazione, Amati è stato poi spinto contro le barriere nel giro d’attacco alla pole ed è stato costretto a fermarsi lungo il tracciato. Il commento di Amati: “E’ stato un brutto colpo, per la macchina, per la corsa al titolo, per il proseguo del fine settimana. Fortunatamente non ho avuto conseguenze fisiche e, grazie al fantastico lavoro del Team Ghinzani per tutta la notte e la mattina seguente, siamo riusciti a scendere in pista per Gara 1. È stato comunque frustrante essere messi ko in questo modo, soprattutto considerando la velocità che avevamo dimostrato: nonostante abbiamo disputato meno di dieci minuti di prove ed effettuato un solo giro veloce, siamo riusciti a qualificarci per la seconda sessione di qualifica, riservata ai migliori quindici, con il nono tempo.”

Scattato dalla quindicesima piazza in Gara 1, Amati ha subito recuperato un paio di posizioni, ma un contatto lo ha fatto poi retrocedere in fondo al gruppo, compromettendo le sue speranze per il titolo. Continua Giorgio: “Partendo in mezzo al gruppo, il rischio di incidenti e contatti è maggiore. Sono comunque sceso in pista con l’intenzione di compiere una gara tutta all’attacco per mantenere aperta la corsa al titolo. Nonostante siamo stati chiusi in partenza, abbiamo compiuto un paio di sorpassi nei primi giri, ma poi un contatto ci ha fatto precipitare in fondo e non ci ha permesso di raccogliere punti per la prima volta quest’anno. I miei complimenti vanno al campione Quaresmini per la vittoria finale e per la stagione!”