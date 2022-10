Calcio D, l'ex Rimini Emmanuel Cascione esonerato dalla Pistoiese

Sport

Emmanuel Cascione.

La società US Pistoiese 1921 comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra 𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞. Fatale il ko interno contro il Forlì. Al tecnico il ringraziamento del club per l’impegno profuso in questo inizio di stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Contestualmente sono stati esonerati dai rispettivi incarichi il viceallenatore Massimo Belluomini ed il preparatore atletico Luca Lancioni, ai quali va il ringraziamento della società per il lavoro svolto.

Cascione, ex giocatore del Rimini e del Cesenae del Cattolica, ha guidato la Under 18 del Sassuolo e la Under 19 del Napoli portatoa in Primavera 1. Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo tecnico: si parla di Luigi Consonni, altro ex biancorosso, ora alla guida della formazione Juniores.



Anche il Prato ha sollevato dall'incarico il tecnico Giancarlo Favarin che ha raccolto sin qui dieci punti in dieci gare giocate e che nelle ultime cinque gare giocate ne aveva pareggiate due e perse tre.