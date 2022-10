Scoppia incendio in un capanno a Torre Pedrera: intervengono i vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 13:57 - 25 Ottobre 2022

Il capanno in fiamme.

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi (martedì 25 ottobre), alle ore 12 circa, a Torre Pedrera di Rimini, lungo via Longana, una strada parallela via Tolemaide, a causa di un incendio, scoppiato in un capanno adibito a rimessa di varie attrezzature agricole. Le fiamme hanno coinvolto all'interno del capanno vari attrezzi.



La squadra dei pompieri di Rimini, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.