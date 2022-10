Addio Arnaldo Menghi, l'ultimo saluto a Riccione giovedì 27 ottobre

Attualità

Riccione

| 13:59 - 25 Ottobre 2022

Arnaldo Menghi.



É stata fissata la data del funerale di Arnaldo Menghi, il 56enne scomparso tragicamente in un incidente stradale in moto, avvenuto lo scorso sabato (22 ottobre) in Alta Valmarecchia. Sui fatti peraltro la magistratura riminese ha avviato un'indagine: il guidatore della Golf coinvolta nell'incidente rischia infatti di essere sottoposto a procedimento giudiziario per omicidio stradale.



Il funerale di Menghi, originario di Novafeltria e residente a Riccione, sarà celebrato dopodomani (giovedì 27 ottobre) alle 10, alla Chiesa del Cristo Redentore in viale Dante a Riccione. Il rosario domani (mercoledì 26 ottobre) alle 20, nella stessa Chiesa. La sepoltura avverrà al cimitero di Talamello.



Menghi, titolare della ditta di termoidraulica ‘AM Climatizzazione’ a Riccione, era molto conosciuto anche in Alta Valmarecchia, fin da giovane appassionato di sport e abile pallavolista. La sua famiglia gestiva il Jolly Bar, una delle attività storiche di Novafeltria, proprio qui ha conosciuto la sua futura moglie. Era rimasto molto legato alle sue radici e così faceva spesso ritorno nei territori della sua giovinezza, sia con la moto, sia con la mountain bike. "Sento il richiamo del mio paese", disse una volta scherzosamente. La sua morte ha stretto nel cordoglio tutta la comunità e saranno in tanti, da Novafeltria, a partecipare all'ultimo saluto per Arnaldo. Alla famiglia le condoglianze della redazione di altarimini.it.