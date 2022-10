Riccione, piano viabilità per le giornate dedicate alla commemorazione dei defunti

Attualità

Riccione

| 13:20 - 25 Ottobre 2022

Nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, la polizia locale di Riccione rinforzerà i servizi con l'obiettivo di curare i servizi di viabilità nelle aree esterne ai cimiteri della città.



Servizi di controllo itineranti e presidi fissi saranno organizzati sulle principali vie di accesso ai cimiteri e nei parcheggi adiacenti per garantire la fluidità della circolazione, da lunedì 31 ottobre fino a martedì 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, sia al cimitero vecchio su via G. Cesare e al cimitero nuovo di via Udine.



Gli equipaggi della polizia locale, in totale 36 nei turni giornalieri, saranno presenti sia nel turno del mattino che durante il pomeriggio e fino a chiusura dei cimiteri con una presenza dedicata alla sicurezza delle persone che faranno visita ai loro cari, prestando la consueta attività di viabilità stradale e di controllo.



Dal Comando di Polizia Locale "un appello per ricordare che per evitare conseguenze spiacevoli durante le visite è importante non lasciare in auto oggetti di valore incustoditi o borse ed oggetti in vista; sono piccoli ma utili consigli da mettere in pratica sempre ma ancor di più in queste giornate festive e di intenso afflusso".