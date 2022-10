Tragico incidente nel cantiere della rotatoria, la famiglia della vittima: 'Vogliamo chiarezza'

Cronaca

Rimini

| 13:06 - 25 Ottobre 2022

L'auto incidentata.





La magistratura riminese ha aperto un'inchiesta sul tragico incidente in cui ha perso la vita, nella mattinata di ieri (lunedì 24 ottobre), il 78enne santarcangiolese Roberto Sancisi. I fatti sono avvenuti in via Euterpe a Rimini, all'interno del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare per San Marino. L'auto della vittima, un Suzuki S-Cross, si è scontrata contro un escavatore che stava attraversando la strada, trasportando una grossa griglia utilizzata le per murature in cemento armato. L'auto è stata colpita nella parte anteriore da questa griglia, che ha sfondato il tettuccio, provocando la tragica morte del 78enne santarcangiolese. La magistratura dovrà far luce sulla vicenda, appurare in particolare se ci sia stato un mancato rispetto delle procedure di sicurezza: il mezzo pesante, per muoversi dal cantiere, deve essere sostanzialmente "scortato" dai "mossieri" che con le bandiere e i segnali di stop regolano il traffico, bloccandolo durante le operazioni in cui ciò è necessario.



I familiari della vittima, sconvolti dal dolore e dal tragico lutto, hanno dato mandato all'avvocato Umberto De Gregorio per fare chiarezza sull'accaduto. "Difficile accettare di poter morire nel pieno centro della città a collidere con un mezzo pesante che se ne va in giro per l’asse stradale in contromano attraversando carreggiate e spartitraffico come se nulla fosse", evidenzia l'avvocato De Gregorio.