‘Gioia di leggere’ nasce il Gruppo di Lettura per adulti a Villa Verucchio

Attualità

VillaVerucchio

| 12:21 - 25 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Nasce a Villa Verucchio, promosso dalla biblioteca comunale Don Milani, il primo Gruppo di Lettura per adulti, denominato “Gioia di Leggere”. Presentatosi ufficialmente sabato 8 ottobre all’interno della “Festa della Storia”, si riunirà per la prima volta in biblioteca giovedì 27 ottobre alle 21 (l’ingresso è libero e gratuito).

Il gruppo di lettori si riunirà quindi una volta al mese in una data concordata per parlare di una lettura condivisa, scelta di volta in volta dalla maggioranza dei partecipanti, tra una rosa di 10 titoli di maggior interesse della letteratura e narrativa contemporanea proposta dalla Biblioteca Don Milani.



Per facilitare la partecipazione, è stata avviata anche una collaborazione con la locale libreria “Voltapagina” di Piazza Europa, che, come partner dell’iniziativa, effettuerà uno sconto del 15% sul prezzo di copertina per l’acquisto del libro scelto. Sconto riservato ovviamente ai soli partecipanti all’iniziativa. Per chi volesse leggere il libro in formato ebook, l’alternativa è sempre possibile sia acquistandone la versione digitale sia scaricandolo gratuitamente dal catalogo online della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino



“Il gruppo vuole essere un’ulteriore opportunità di socializzazione nel segno della cultura per il territorio, intende creare occasioni positive di incontro e riflessione tra le persone, uno scambio di idee ed emozioni nel solco delle tante iniziative che puntano alla promozione della lettura, non solo tra i più piccoli, ma anche tra gli adulti. Tanto che da sei anni a questa parte, Verucchio può fregiarsi del titolo di Città che Legge. Per questo motivo gli incontri sono aperti a tutti, anche a coloro che non riuscissero a partecipare alla lettura condivisa, ma desiderassero ascoltare le riflessioni degli altri lettori” rivela la direttrice Lisetta Bernardi, spiegando: “Poche e chiare le regole di partecipazione: Si parla uno alla volta, educatamente; Nei tuoi interventi sii sintetico e attieniti al libro in discussione; Ascolta fino alla fine gli interventi dei partecipanti ed evita discussioni incrociate; Sii rispettoso delle opinioni altrui”.



Bernardi invita quindi tutti i cittadini e gli interessati a rivolgersi in Biblioteca per ogni informazione, rivelando: “E’ possibile aderire anche in un secondo momento, purché i partecipanti abbiano compiuto la maggiore età. La speranza è che il Gruppo di Lettura si formi e duri nel tempo, così da creare un interesse anche tra i più giovani e costituire un altro gruppo di lettura dedicato esclusivamente ai ragazzi”.



Per info: Biblioteca comunale Don Milani, piazza Europa 1, Villa Verucchio tel. 0541671166 oppure biblioteca@comune.verucchio.rn.it