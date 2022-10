Antiriciclaggio e nuove norme per il contrasto, workshop a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:17 - 25 Ottobre 2022

Immagine di repertorio Antiriciclaggio e controlli, workshop a Rimini organizzato dall'Ordine dei Commercialisti.

Evoluzione della normativa, Autovalutazione del rischio di Studio, fascicolo cliente e controlli autorità: sono solo alcuni dei punti che saranno affrontati nel workshop "Antiriciclaggio: processo e procedure di adeguamento nello Studio". L'evento, organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, si terrà mercoledì 26 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, al Centro Congressi SGR di Via Chiabrera.



Per approfondire le importanti tematiche interverranno, come relatori, il dottor Raffaele D'Arienzo, Componente GDL Antiriciclaggio nella Commissione Nazionale CNDCEC, ed il dottor Federico Coltro, responsabile Business Unit Antiriciclaggio della società di consulenza e formazione Alavie.



La partecipazione al workshop attribuisce 4 crediti formativi in materie obbligatorie. L'evento è a numero chiuso.