San Marino, consegnato il ricavato della raccolta di 'Mototerapia che spettacolo'

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:32 - 25 Ottobre 2022

Consegna della raccolta fondi.

Consegnati a Suor Letizia Guerra, Responsabile della Comunità di Montetauro e alla Dott.ssa Laura Viola, Primario del Reparto di Pediatria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino i fondi raccolti durante la seconda edizione de “Tuttavia…che Spettacolo! – la Mototerapia a San Marino”, l’evento dedicato alla memoria di Maurizio Taddei.

Le offerte e gli utili della manifestazione svoltasi lo scorso 9, 10 e 11 settembre, sono stati interamente devoluti in beneficenza.

Gli organizzatori ringraziano tutti i volontari che hanno collaborato e tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta fondi.

L’evento è nato con l’obiettivo di promuovere la Mototerapia evidenziando nella pratica gli effetti benefici che provoca nei soggetti con disabilità, tanto per citarne alcune: il rafforzamento dell’autostima, imparare a vincere la paura e tutte le emozioni che questo tipo di esperienze possono determinare come strappare semplicemente un sorriso.