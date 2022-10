WhatsApp down: non funziona la app di messaggistica

Attualità

Nazionale

| 10:15 - 25 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

WhatsApp non funziona dalle 9 circa di oggi, martedì 25 ottobre. Sul sito downdetector.com si sono moltiplicate le segnalazioni di disservizio. Il problema sembra riguardare non solo l'app ma anche la versione desktop whatsapp web. Anche nel pomeriggio di lunedì 24 sono stati segnalati disservizi.

Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente.

Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.





Aggiornamento: dalle 10.30 circa WhatsApp ha iniziato a tornare lentamente operativo