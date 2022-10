Pole dance, la riccionese Mirella de Donato ai campionati mondiali

Sport

Riccione

| 08:00 - 25 Ottobre 2022

Mirella De Donato.

Venerdì mattina la poler riccionese Mirella De Donato salirà sul palco del Vieux Moulin Sports di Losanna per cercare di conquistare il titolo di campionessa del mondo di pole sport Ipsf (International Pole Sport Federation). Ci arriva da campionessa italiana 2022 dopo aver conquistato due argenti nel 2018 e nel 2020.







"Sono molto emozionata –racconta Mirella. - Partecipare a questo mondiale era uno dei miei obiettivi stagionali. Ho già partecipato e vinto in passato ai World Sport Games ma gareggiavo nella disciplina della pole art ed ero ancora nella categoria “Amatori”. Questa volta competo nella pole sport e tra le professioniste, le Elite categoria master 50+. Affronto atlete che non conosco e che gareggiano da diversi anni in questa competizione, con molta più esperienza di me. Rispetto ai campionati nazionali ho modificato la mia coreografia, basata sul brano strumentale Mayflies di Jacob Shea, per riuscire ad ottenere un punteggio più alto, necessario per raggiungere il podio. Mi sono impegnata molto ma riuscire dipenderà anche dalle mie condizioni fisiche sul momento: il cambio delle temperature e gareggiare la mattina non favoriscono la mia flessibilità. Ne risento anche a livello di forza. Spero nell'adrenalina del momento che mi ha sempre aiutato a spingere al massimo il mio potenziale”.