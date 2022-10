Sport

22:37 - 24 Ottobre 2022





Nel posticipo pareggio tra Carrarese e Reggiana (1-1). A segno i granata al 52' con Nardi, al 96' pareggio di D'Ambrosio in mischia in area.

In classfica la Reggiana sale a 19 al terzo posto in solitudine dietro alla coppia gubbio-Entella (20) e la Carrarese è a 16 punti, due in meno del Rimini (18). Sabato al Neri si gioca Rimini - Carrarese alle ore 17,30.