Rimini Calcio giovanili: Primavera 4 cala il poker. U17 trafitta ad Ancona 4-0

| 21:40 - 24 Ottobre 2022

Foto Rimini Calcio.

I RISULTATI DELLE GIOVANILI DEL RIMINI CALCIO





PRIMAVERA 4 – 5ª Giornata



Rimini F.C. 5 - 0 Torres



RIMINI FC: Lazzarini, Diotallevi (23’ st ’ Gabriele), Gerboni (19’ st’ Marcello), Nastase, Bianchi, Rushani, Fraternale, Cherubini (23’ st De Nicolò), Marconi (40’ st Capparelli), Russo (19’ st Ricci), Zanni. A disp: Conti, Madonna, Marinucci, Mariotti, Alvisi, Gianfrini, Campedelli, Di Pollina, Capi, Sebastiani. All: Brocchini.





TORRES: Santoru, Del Giudice, Faedda (17’ st° Sodini), Gaudino (1’ st° Cassano), Grina, Medas, Mosetti, Pala, Porcu, Santoru, Solinas, Zirolia (27’ st Fois). A Disp: Carta, Basciu, Doro. All: Fiori.



Reti: 3’ pt – 11pt Zanni; 41pt – 40’ st Marconi, 29’ st Diotallevi.



NOTE. Ammoniti: Gerboni (RIM), Mosetti, Zirolia, Del Giudice.



UNDER17 4ª Giornata



Ancona – Rimini F.C. 4-0



ANCONA: Bracchetti, Osmani, Grassi, Paoltroni, Marchegiani, Galeotti, Wade Papa, Cingolani T., Novelli, Mazzoni, Girolmini.

A disposizione: Prifti, Marini, Cingolani G., Aztori, Squarcia, Bambozzi, Prori, Ogiesoba.

Allenatore: Billo’ Lorenzo



RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Belletti ( 1’ st Sposato), Bacchiocchi, Zighetti (9’ st Carbonara), Volonghi (25’ st Diagne), Mini, Imola (40’ st Cecchini), Giacomini (1’ st Capicchioni), Hassler (9’ st Cesarini), Hamati (1’ st Orioli). A disp.: Di Ghionno, Coppola. All.: Oscar Muratori



Reti: Osmani (24’pt ), Cingolani (34’pt ), Novelli (38’pt ), Marini (14’ st)



NOTE. Ammoniti: Imola (R), Belletti (R)



Il Rimini torna sconfitto meritatamente dal campo dell’Ancona, le prime battute di gioco sono per i ragazzi di Muratori che confezionano due palle gol con Hassler e Giacomini (palo), i biancorossi sembrano essere in controllo del match fino a quando l’Ancora su una punizione laterale trova il vantaggio.

Dal gol dei padroni di casa l’incontro cambia spartito, il Rimini perde le distanze e prima dell’intervallo capitola altre due volte su due azione di contropiede.

La ripresa inizia come la prima frazione, l’Ancona gestisce e il Rimini prova a fare la partita ma non è giornata Capicchioni fallisce due buone occasioni e l’Ancona colpisce ancora in contropiede calando il poker.





UNDER 16 – 3ª Giornata



Rimini FC – Vis Pesaro 2-4





RIMINI FC: Gianfanti, Urbinati, Imola (10’ st Verni), Petrini (10’ st De Gaetano), Magi, Lepri (1’ st Alessi), Brolli ( 1’ st Cagnoli), Jubani (28’ st Morri), Bernardi (28’ st Nanni), Padroni, Zanieri (10’ st Rota). A disp.: Ripari, Para. All.: Pieri



VIS PESARO: Gramolini, Fraternali, Cecchetti, Vagnarelli (13’ st Betti), Moronese, Troka, Podrini (13’ st Acunzo), Bonazzoli (37’ st Matelicani), Veneziano (37’ st Mundula), Fabozzi (22’ st Rocchi), Bontempi (20’ st Gostoli). A disp.: Palazzi, Tomasello, Serafini, Iri. All.: Ceccarani



Reti: 2’ pt Fabozzi (V), 25’ pt Bontempi (V), 32’ pt Bontempi (V), 38’ pt Bonazzoli (V), 25’ st Alessi (R), 29’ st Padroni (R)



NOTE. AmmonIti: Zanieri (R), Lepri (R), Alessi (R), Troka (V)



Prima mezzora da dimenticare per i giovani biancorossi che chiudono la prima frazione di gioco sotto di quattro goal. Durante il poker ospite due occasioni per i biancorossi non sfruttate da Imola e Padroni ed un gol annullato a Zanieri.

Dopo l’intervallo reazione d’orgoglio dei ragazzi di Pieri e la partita cambia: i biancorossi di casa chiudono la Vis Pesaro nella loro metà campo creando numerose palle gol che si traducono in gol solo due volte con Alessi e Padroni, chiudendo il passivo sul 2-4.



UNDER 15 4ª Giornata



Ancona - Rimini 1-1





ANCONA: Strappin, Moglie (1' st Giusepponi), Gutanu, Branchesi (1' st Bianchi), Domesi (22' st Tantalocchi), D'Alesio (16' st Cingolani), Machedon (10' st Beccacece), Morichetta, Canori (22' st Fratini), Giuliodori (dal 10' st Konate), Cacciari. A disp.: Pelosi, Calvari. All. Latini.



RIMINI FC: Cherubini (16' st Perazzi), Zammarchi, Drudi (29' st Ballarin), Nava (25' st Badioni), Lombardi L. Manzi, Cenci (25' st Fontemaggi), Mataj (16' st Celani), Foschi (16' st Di Pollina), Arlotti (29' st Cristiani), Scirocco. A disp.: Grassi, Ramja. All.Berretta



Reti: 34' pt Arlotti (R) - 43' st Fratini (A)

Note. Ammoniti: Fontemaggi (R), Scirocco (R).



UNDER 14 PRO – 6ª Giornata.



Rimini FC - Bologna Fc 0-6

Reti: 30’ pt Molinaro, 4’ st Molinaro, 6’ st Lissi, 12’ st Bettolli, 21 st Lissi, 25’ st Menguzzi.



RIMINI FC: Savoretti,(25’ st Costantini) Pedrelli, Sammaritani,(6’ st Frati Alessio) Bartolucci, (11 st’ Mariotti) Tito, Mambelli, (25’ st Giovagnoli) Amantini,(20’ st Boscherini) Pensalfini, ( 6’ st Ciaroni) Celli, (20’ st Paganini) Arseni, Frati Fabrizio.

All. Sig Berardi Filippo



BOLOGNA: Tapinassi,Calamosca, Di Lieto, (6’ st Giannini) Palladino, (1’ st Lissi) Santi, Dattoli,(6’ st Sandri) Molinaro, Bettelli, Andolina, (1’ st De Maurizi) Baldini.

All. Ventura.



UNDER 13 PRO – 6 Giornata.



Imolese - Rimini F.C. 0-4 risultato FIGC



P.T.: 0-1 Rete al 13' Aureli.

IMOLESE: Apollonio, Mezzetti, Dalmonte, Davalle, Allegra, Sarti, Mele, Nicchia, Moretti.

RIMINI: Alberani, Aragao, Romani, Ricci, Montesi, Aureli, Cassano, Gabellini, Mendola.

S.T.: 1-2 Reti al 4' Costantini (RN), al 6' Kasalla (RN), al 9' Pazzi (rig.) (IM).

IMOLESE: Lazzari, Mezzetti, Davalle, Bandini, Donati, Cipolletta, Pizzirani, Tataranni, Pazzi.

RIMINI: Racanelli, Donini, Kasalla, Costantini, Angelini, Bertoni, Montani, Cevoli, Giusti.

T.T: 0-1 Rete al 7' Aureli

IMOLESE: Apollonio, Mezzetti, Dalmonte (3' Bandini), Davalle, Allegra, Sarti, Donati, Mele, Nicchia.

RIMINI: Alberani (12' Racanelli), Aragao (12' Bertoni), Romani (12' Cevoli), Ricci (12' Donini), Montesi (12' Costantini), Aureli (11' Giusti), Cassano (11' Montani), Gabellini (11' Kasalla), Mendola (11' Angelini).