Camera di Commercio vara programma per il mandato 2022-2027

Il consiglio della Camera di Commercio della Romagna ha approvato il programma pluriennale per il mandato 2022-2027. Il documento contiene le linee strategiche di azione a favore del sistema economico e sociale del territorio di competenza e il programma è frutto del confronto con i portatori di interesse, primi fra tutti le associazioni di categoria, e tiene conto dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica aperta dall'ente. Il programma è il principale documento politico dell'ente, l'agenda di mandato che delinea le linee strategiche di azione a favore del sistema economico e sociale del territorio di competenza: le province di Forlì-Cesena e Rimini. In particolare gli ambiti strategici su cui poggia il documento programmatico sono tre: "competitività del territorio", "competitività delle imprese" e "competitività dell'ente". Adottato il programma pluriennale, i prossimi passi saranno quelli di declinare in obiettivi operativi, le linee strategiche, approvare il bilancio preventivo per l'anno 2023 e definire le singole azioni all'interno del piano integrato di attività e organizzazione.