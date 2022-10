Casa della salute di Miramare, pubblicato il bando di una struttura cruciale per la sanità riminese

Attualità

Rimini

| 15:53 - 24 Ottobre 2022

L'Ausl Romagna ha pubblicato il bando relativo alla nuova casa della salute di Miramare. Prende il via quindi la ricerca di soggetti privati che, attraverso un partenariato pubblico-privato, possano sostenere la realizzazione della nuova casa della salute e la relativa gestione pluriennale dei servizi.



La struttura sarà un completo presidio territoriale sanitario che sorgerà nella zona di Rimini Sud e che costituisce, evidenzia l'amministrazione comunale, "l'ultimo braccio del processo realizzativo delle tre case della salute che configureranno e caratterizzeranno la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria riminese, di cui una in via Settembrini, nei pressi dell'Ospedale Infermi, già in fase di costruzione, e l'altra, la seconda, a Rimini Nord, tra via Matteini e via Padre Igino Lega".



La struttura di Miramare dovrà rispondere ad alcune specifiche caratteristiche, a partire da una metratura complessiva che va dai 1200 ai 1500 metri quadri e un buon collegamento con le principali vie di comunicazione. L'immobile dovrà essere infatti facilmente raggiungibile sia con la bicicletta sia con i mezzi di trasporto pubblico, e dovrà avere a disposizione dell'utenza. per lo più di età infantile o portatrice di handicap. dei parcheggi per le auto.



"Con questo nuovo bando facciamo un altro passo in avanti nel lavoro di rigenerazione e modernizzazione dei servizi socio sanitari locali, in un'ottica di una medicina preventiva e domiciliare che avvicina la sanità ai cittadini e che propone prestazioni all'avanguardia", spiega Kristian Gianfreda, assessore alle politiche per la salute del Comune di Rimini. Le case delle salute sono infatti centrali in un nuovo modello sanitario "a vocazione territoriale" che, "grazie alla contiguità spaziale e all'aggregazione delle funzioni, possono dare una risposta puntale e immediata ai bisogni dei cittadini e allo stesso tempo farsi promotori di una visione integrata del benessere, svolgendo un ruolo di ascolto e accoglienza".



"All'interno di questo quadro, sarà fondamentale il confronto con l'Ausl, gli operatori, le associazioni e i soggetti che ruotano attorno al mondo della medicina, per definire e individuare insieme i servizi che contraddistingueranno questa nuova casa della salute di Rimini Sud", chiosa l'assessore Gianfreda.