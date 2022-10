Calcio giovanile, Gabicce Gradara: per la Juniores primo hurrà con settebello

Sport

Gabicce Mare

| 22:22 - 24 Ottobre 2022

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Tre vittorie e una sconfitta nel week end per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.



JUNIORES



Gabicce Gradara – Atletico Gallo 7-1



Prima vittoria stagionale con goleada per la squadra di mister Gaudenzi a spese dell’Atletico Gallo che nulla ha potuto contro i ripetuti attacchi del Gabicce Gradara. Nella prima parte di gara le due squadre si affrontano prevalentemente a metà campo, con le difese ad avere la meglio sugli attacchi. Il Gabicce Gradara trova il primo gol al 17′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo che trova pronto Gaggi per il colpo di testa vincente (1-0). Gli ospiti provano a reagire ma in porta Francolini respinge gli attacchi. Il Gabicce Gradara si fa ancora pericoloso con Gaggi e Magi che provano dalla distanza. Al 31′ la squadra locale raddoppia: Fuzzi serve Petese in area di rigore, tiro al volo con la palla che il portiere non trattiene (2-0). Il Gabicce Gradara fa tris al 42′ con Magi che colpisce da venti metri (3-0).



In avvio di ripresa Finotti si invola sulla fascia serve in area Fuzzi il cui diagonale non perdona (4-0). La squadra di mister Gaudenzi non si accontenta e cerca ancora insistentemente il gol con Fuzzi, Gaggi ed il subentrato Ciaroni.



L’Atletico Gallo cerca di controbattere ma trova sempre un attento Francolini. Il quinto gol arriva al 72′ con Finotti che non sbaglia calciando dall’ area piccola (5-0). Passano due minuti e agli ospiti viene assegnato un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Okorie ma calcia fuori. All’80’ Finotti realizza la doppietta personale: controlla un pallone in area e trafigge il portiere (6-0). Dopo solo un minuto anche Ciaroni partecipa alla festa del gol, realizzando il calcio di rigore che lo stesso attaccante si era procurato (7-0). Allo scadere l’Atletico Gallo trova il gol bandiera con un bel tiro da trenta metri di Santoni (7-1).



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro domenica 16 ottobre alle ore 15 sul campo del Marotta Mondolfo.



GABICCE GRADARA: Francolini (15′ s.t.Borselli), Magi (9′ s.t. Franca), Della Chiara, Moutatahhir (1′ s.t. Mancini), Caico, Bacchini, Fuzzi (25 s.t. Giacchetti), Morini, Finotti, Petese (1′ s.t. Ciaroni), Gaggi. A disp. Andreani, Giunchi. All. Gaudenzi



ALLIEVI



Vismara – Gabicce Gradara 1-3



Trasferta a Vismara per la squadra di mister Iachini, che cerca continuità dopo il successo della scorsa settimana. La partenza non tradisce le aspettative con il Gabicce Gradara che parte molto forte. Al 3′ su calcio d’angolo di Pataracchia tiro di Magi Samuele di poco a lato; al 5′ tiro di Bergamini da fuori area con bella parata del portiere; poi Mboup a centro area colpisce di testa e il portiere si supera, ancora Mboup al 14′ in contropiede si vede chiudere lo specchio della porta dall’estremo difensore; al 16′ è Bergamini che ha la palla del vantaggio ma il numero 1 del Vismara dice ancora no. Al 20′ per la prima volta il Vismara nell’area del Gabicce Gradara ma Nobile para. Un minuto dopo contropiede da manuale con Bergamini sul fondo che mette in mezzo per Sarli (1-0). Al 45′ ancora Bergamini crossa dal fondo e il colpo di testa di Pataracchia all’altezza del dischetto sul portiere.



Nella ripresa al 3′ il Gabicce Gradara realizza il 2-0: cross di Mboup per Pataracchia che anticipa tutti e la mette nell’angolino. Al 6′ su calcio d’angolo il portiere esce a vuoto e Magi Filippo è pronto per il 3-0; al 14′ discesa del Vismara, ma il tiro ravvicinato è ben parato da Nobile, al 30′ il Vismara ci riprova su una disattenzione difensiva ma è ancora Nobile a chiudere la porta. Al 33′ ancora Gabicce Gradara con Bergamini a inpegnare il portiere avversario, di gran lunga il migliore dei suoi. Al 43′ l’arbitro fischia un rigore per la squadra di casa su fallo di Della Costanza, e la partita si chiude sull’1-3.



Prossima partita sabato 29 ore 15 Muraglia – Gabicce Gradara.



GABICCE GRADARA: Nobile, Buccino (30’st Boccalini),Del Bene, Gaudenzi, Rossi, Pataracchia, Mboup (35’st Sciuto), Magi Filippo, Bergamini (37’st Pontellini), Magi Samuele (33’st Della Costanza ), Sarli (40’st Bastianelli). All. Iachini



GIOVANISSIMI 2008



Gabicce Gradara – Vismara 5-3



Partita avvincente con il Gabicce Gradara sempre avanti. Subito goal di Terenzi al 5′, immediato il pareggio ospite. Riporta in vantaggio i padroni di casa Guidi al 25′ e Terenzi allunga sul 3-1 al 36′. Accorciano gli ospiti 3-2 al 39′ ma Terenzi al 55′ e al 68′ mette al sicuro il risultato. Annullato un goal per dubbio fuorigioco a Tamburini e sulla ripartenza 5-3 al 69′ degli ospiti. Buona prestazione in generale e ottima tripletta di Terenzi.



Nel prossimo turno domenica ore 11 al Magi Gabicce – Ksport.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi, Andruccioli, Buscaglia (65′ Benedetti), Bana (40′ Tamburini.), Rossi, Fosca (50′ Sciuto, Ferraj (55′ Ricci A.), Terenzi, Guidi ( 65′ Gasparini, Rossini (50′ Pangrazi). All. Mendo-Baffioni.



GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Gabicce – K Sport 3-8



Opaca prestazione dei cadetti 2009 che soccombono al K Sport. Sotto di due reti al 4′ e al 10′, altri due gol gli ospiti li segnano al 22′ e al 28′. Nel secondo tempo si va sullo 0-6 al 37′ e 45′. Il Gabicce Gradara accorcia le distanze con Mancini, Falcioni e Orazi, ma subisce altre due reti nel finale di partita.



Prossima sfida sabato alle ore 15 in trasferta contro il Sant’Orso.



GABICCE GRADARA: Barbieri Benedetti, Mosconi, Ferraj (55′ Mascarucci) Buscaglia, Ricci, Fosca (55′ Rossini) Ballarini (65′ Tucci), Falcioni, Mancini (55′ Orazi), Foschi (36′ Del Bene). All. Mendo-Baffioni.