Pennabilli: altri 100.000 euro di contributi per asfaltare le strade

Attualità

Pennabilli

| 15:22 - 24 Ottobre 2022

Pennabilli ottiene altri 100.000 euro di fondi pnrr dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza delle rete viaria comunale. "Questo contributo si unisce ai tre finanziamenti già ottenuti nel 2022 dalla mia amministrazione comunale, sempre inerenti la manutenzione stradale", evidenzia il sindaco Mauro Giannini. Il primo di 30.000 euro dalla provincia di Rimini, il secondo di 50.000 euro dal Ministero dello Sviluppo Economico e il terzo da 1 milione di euro concessi dal Ministero dell'Interno. Nei primi due casi il cantiere è stato già completato, nel terzo è ancora in corso d'opera.