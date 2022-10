Sport

24 Ottobre 2022

Giacomo Cecconi.

L'attaccante riminese Giacomo Cecconi, classe 1995, si è accasato al Fano in serie D. Nell'ultima stagione era al Lornano Badesse, in precedenza ha vestito le maglie di Pianese e Bisceglie. Tra i professionisti, ha giocato anche con Pro Vercelli, Picerno, Rimini (13 partite e un gol) e Arzachena. In Romagna ha vestito la maglia del Romagna Centro