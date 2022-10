Sara Jane Ghiotti, il nuovo disco ispirato alle canzoni di Piero Ciampi

Eventi

Rimini

| 15:15 - 24 Ottobre 2022

Sara Jane Ghiotti.



La cantante e arrangiatrice riminese Sara Jane Ghiotti ha pubblicato il secondo album 'Non Siamo tutti Eroi' il 7 gennaio 2022 in digitale ed il 21 gennaio in cd.



E' previsto per il 21 ottobre il lancio dell'edizione in vinile, pubblicato sempre dall'etichetta AlfaMusic in 300 copie numerate.

Si tratta di un progetto che indaga l'universo poetico di Piero Ciampi, dopo uno studio approfondito che ne ha rivelato il lato umano, fatto di debolezze, fedi e cadute.



Per il disco Sara Jane ha selezionato alcuni brani in modo da far rivivere catarticamente il suo difficile e controverso rapporto con la donna, attraverso l'esecuzione da parte di organici interamente femminili dei suoi arrangiamenti. Una sorta di riconciliazione, prima di tutto personale che finisce per assumere una dimensione più universale.



Il 26 ottobre 2022 alle 21,15, Sara Jane presentera' il suo lavoro presso il Teatro degli Atti di Rimini, in collaborazione con il Rimini Jazz Club e realizzato all'interno di Officina Musica, il progetto del Comune di Rimini, nato per dare visibilita' alle nuove creazioni discografiche degli artisti del territorio.



Sara Jane salira' sul palco assieme alle musiciste Silvia Valtieri al pianoforte e Giulia Lazzarini alla viola.

Il costo del biglietto è di 10 euro.





A proposito di Non Siamo Tutti Eroi, Sara Jane afferma: "Ho iniziato questo disco come studio sull'imperfetto umano, concentrandomi proprio su quel bordo di umano che le canzoni

di Piero Ciampi trasudano. Ne ho attraversato i testi dove scherza così bene su debolezze, fedi e cadute, affrontandole fino ad arrivare al rancore; mi sono qui trovata faccia a faccia lui, con il suo rapporto con me, con il femminile. Ma non ho voluto dare ragione alla sua cocciutaggine livornese e tentare una sorta di redenzione che, forse, non gli sarebbe neppure interessata. Ho riarrangiato i pezzi e ho distribuito le parti alle musiciste che sono qui incise con me. Ho voluto farepace sia con l'artista sia con l'uomo, per fare capire come il suo personale sia, a conti fatti, un universale."