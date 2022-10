Lega contro Gnassi: 'Da sindaco negava problema sicurezza su cui ora sollecita il Governo"

Attualità

Rimini

| 14:42 - 24 Ottobre 2022

Corso d'Augusto (archivio).



"Porrò all'attenzione del ministro Piantedosi il dossier sicurezza della nostra provincia, con tanto di foto di degrado e abbandono". Queste parole di Andrea Gnassi, deputato del Pd ed ex sindaco di Rimini, hanno suscitato clamore mediatico. La Lega, per voce del consigliere Matteo Zoccarato, accusa Gnassi di avere minimizzato, da sindaco, gli appelli della minoranza, che chiedevano interventi per garantire più sicurezza e decoro a Rimini. "Reazioni scomposte delle giunte Gnassi.

Il senso di insicurezza diffuso nella cittadinanza era, per la giunta a guida Pd, solo una percezione, una fantasia, insomma, e non la realtà", accusa Zoccarato.



"Il guaio del Pd, e di Gnassi in particolare, è proprio questo: negare sempre e comunque in modo pregiudiziale le legittime critiche e le ragioni delle forze politiche all'opposizione", attacca ancora il consigliere del carroccio, che aggiunge: "Se la maggioranza di sinistra avesse riconosciuto in tempi non sospetti il problema sicurezza a Rimini e avesse collaborato con i governi per trovare soluzioni, la nostra città non sarebbe in pole position tra le più insicure d'Italia".



Zoccarato parla di "boomerang" per l'ex sindaco e per tutta la sinistra: "Con la sua uscita Gnassi stabilisce nei fatti che solo un Governo di centrodestra può risolvere e dare risposte al dossier sicurezza che la sinistra è incapace di affrontare e risolvere. E' certo, tuttavia, che nessuno ha la bacchetta magica per cancellare errori e guasti dettati da una visione ideologizzata della realtà: non sarà sufficiente intervenire solo sui numeri o sulle infrastrutture, serviranno misure strutturali e un'inversione di tendenza che necessiterà di tempi congrui", chiosa Zoccarato.