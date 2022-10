Bellaria, nuove riduzioni per i costi del servizio mensa

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:25 - 24 Ottobre 2022

Archivio.





, così l’assessore alla scuola Adele Ceccarelli annuncia le nuove riduzioni approvate gli scorsi giorni dalla giunta comunale di Bellaria Igea Marina, in relazione alla fruizione del servizio mensa., evidenzia l'amministrazione comunale in una nota. Le riduzioni riguarderanno anzitutto quelle famiglie che abbiano iscritti al servizio refezione due fratelli: il primo alla scuola per l’infanzia e il secondo alla scuola primaria, oppure entrambi alla scuola primaria. Per i nuclei famigliari di questo tipo, verrà applicata ora una riduzione, anche retroattiva e relativa all’anno scolastico in corso, pari all’8 % sul costo del figlio; sia nel primo che nel secondo caso, la scontistica interesserà il figlio iscritto alla scuola primaria. ", evidenzia la nota dell'amministrazione comunale. In particolare, per i bambini che dovessero assentarsi dall’istituto, esclusivamente per malattia e per un periodo di almeno nove giorni consecutivi, si prevede una riduzione del 10 % sulla quota fissa mensile. “”, sottolinea l’Assessore, “.”.”