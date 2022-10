Basket C Silver: Dulca Santarcangelo è poco Magik: 82-70

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:15 - 24 Ottobre 2022

Sconfitta per Dulca Santarcangelo sul parquet del magik per 82-70. Coach Bernadi schiera in quintetto Rivali, Mulazzani, Macaru, James e Quaglia. Buona partenza del Dulca Santarcangelo che seppur concedendo inizialmente qualcosa in difesa è concreto in attacco sfruttando le ottime soluzioni. Dopo 5 minuti gli Angels sono avanti di 8 lunghezze e costringono i padroni di casa al time out. All’uscita Magik prova a rientrare ma le maglie giallu blu si stringono in difesa e riescono a tenerli a distanza. Si va al primo intervallo con il punteggio di 13-22.

Rientrano in campo le squadre e Parma cambia marcia approfittando di un momento di black out degli Angels. Con un parziale di 13-0 Magik recupera il gap e si porta avanti. Gli ospiti provano a rispondere ma sono poco concreti in attacco subendo una difesa molto fisica. Alla fine del quarto saranno solo 7 i punti dei giallo blu al confronto dei padroni di casa. Intervallo lungo sul 33-29.



Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa piazzano un parziale di 4-0. Il resto del quarto il distacco rimane invariato con i Santarcangiolesi che inseguono sul -7. Botta e risposta da una parte e dall’altra con Macaru che segna due triple consecutive importanti che rimettono in carreggiata gli Angels. Parma continua ad avere troppe seconde chance in attacco e ad essere cinica dalla lunetta. I padroni di casa vincono il quarto in cui è regnato l’equilibrio di un solo punto e si va all’ultima frazione di gioco sul 55-50.



Si torna in campo per gli ultimi 10’. I Dulca Santarcangelo non riescono a trovare continuità in attacco e le palle perse aumentano. Nonostante un gran cuore gli Angels non riescono nella rimonta, la percentuale dalla lunetta non aiuta gli uomini di Bernardi che si lasciano andare e la partita finisce sul 82-70 per il Magik Parma che vince meritatamente.

I Dulca Santarcangelo riabbracceranno il pubblico amico nella giornata di sabato 29 per l’Halloween game pronti per riscattare le ultime due uscite fuori casa che non hanno fruttato punti.



Il tabellino

Magik Basket: Gorreri 17, Arbidans 11, Manzi 7, Colonnelli 20, Tognato 9, Diemmi 8, Brogio 8, Pedron 2, Parente, Malinverni. All.: Donadei.



Dulca Santarcangelo: Buzzone 9, Pesaresi, Rivali 9, James 5, Quaglia 14, Mulazzani 16, Rossi, Macaru 17, Bonfè, Benzi NE, Lombardi NE, Panzeri NE. All.: Bernardi Ass.: Porcarelli, Miriello.