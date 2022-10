Autunno mite, opportunità per allenarsi all'aperto: cosa fare a Rimini

Sport

Rimini

| 14:10 - 24 Ottobre 2022

Fluxo.



A Rimini si può praticare attività sportiva all'aperto anche in autunno grazie alle tante opportunità per allenarsi nei luoghi iconici della città, al Parco del Mare e sulla spiaggia di fronte al mare d'inverno, a partire dalla Camminata Metabolica, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia per un'ora di allenamento all'aria aperta, con un trainer che, attraverso una cuffia wireless e una F-Band, guida i partecipanti affinchè eseguano la camminata in modo corretto.



Tutti i giorni



Spiaggia di Rimini e Parco MarecchiaUna tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall'esercizio fisico alla cura della mente.L'appuntamento continua anche in autunno e inverno nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare, con cinque appuntamenti settimanali in diversi punti tra Marina Centro e Miramare.Bagno 142: lunedì e giovedì ore 8.30 e ore 15.00

Bagno 55: martedì e venerdì ore 9.00

Bagno 28: mercoledì ore 19



Parco Marecchia: sabato e domenica allenamento intensivo su appuntamento

Info e prenotazioni: 345 8203064 – 339 4848280 – 346 8724422

Facebook/Trainer Rimini Camminata Metabolica





Tutti i mercoledì e sabati



Bagno 14 - Rimini Marina Centro



Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all'uso dei bastoncini.

L'associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14.

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.

A pagamento. Info: 320 7433000



ogni mercoledì sera



Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A



Walk on the beach



Cinquanta minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un'attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.



Orario da ottobre ad aprile: il mercoledì alle 18.30. A pagamento.

Info: 348 0981594 info@elensouza.com



tutti i giorni da settembre a novembre 2022



Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)



Pesca d'altura



Con l'arrivo dell'autunno torna la possibilità di praticare la pesca d'altura, dedicata ai grandi appassionati del mare. L'attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche artificiali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe, palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca di scorfani, saraghi, orate.



Le battute di pesca si svogliono entro i 12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a 45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.



Ore 6.00.



Dal lunedì al giovedì fino al 3 novembre 2022



Ponte di Tiberio – Rimini



Fluxo - outdoor movement



Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta. Le lezioni, tenute all'aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480





ogni sabato



viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano



Marecchia parkrun



Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.



L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all'ingresso del Parco da viale Tiberio