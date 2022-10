Aspettando Halloween: cosa fare a Rimini, gli eventi fino al 2 novembre

Eventi

In attesa della festa di Ognissanti, la città si prepara con un programma di iniziative che spazia dalle visite guidate a tema fino alle feste nei parchi divertimento.



I City Tour di VisitRimini propongono uno Speciale Halloween con 'Rimini oscura' e i tanti racconti nella lunga storia della città (sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre ore 21) e un trekking urbano dedicato ad 'Amarcord' (lunedì 31 ottobre alle 10.30). Tra le varie proposte non mancano le opportunità di scoprire la città anche per bambini: in particolare domenica 30 e lunedì 31 ottobre, Cristian Savioli accompagna le famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini (ore 15.30).



Per le famiglie il lungo week-end di Halloween offre tante opportunità di divertimento nei parchi della Riviera di Rimini, da Fiabilandia, per i più piccoli, a Italia in Miniatura, Oltremare e all'Acquario a Cattolica. Anche in piazza a Viserba lunedì 31, si potrà trascorrere un pomeriggio di festa in compagnia di saltimbanchi e giochi per festeggiare Halloween.



Non mancano gli appuntamenti con il cinema, la musica, il teatro e l'arte in genere e le opportunità per scoprire la città tra arte e gusto con i pacchetti wek-end di VisitRimini.



Lunedì 24 ottobre si svolge al Cinema Tiberio l'ottava e penultima tappa dell'evento itinerante Il Giro del Mondo in 80 corti, tour cinematografico a cadenza mensile, che seleziona cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Questo appuntamento, come sempre ad ingresso gratuito, è dedicato al ripescaggio dei migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti per l'Amarcort Film Festival, in programma dal 22 al 27 novembre, ma che avrebbero meritato di esserlo.



Al Teatro Galli a Rimini, martedì 25 ottobre fa tappa il tour di Federico Mecozzi, violinista e compositore riminese, da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi, che presenta in tour il suo secondo album "Inwards", nato da un'introspezione dettata dal periodo storico appena vissuto e che arriva a 3 anni di distanza dal disco d'esordio "Awakening" (2019).

Sempre al Teatro Galli, per la sezione 'La musica e i giovani', mercoledì 26 ottobre si esibiscono l'Orchestra Banda Giovanile Città di Rimini insieme agli allievi del Liceo Musicale Einstein in un concerto dedicato ad arrangiamenti di musiche per film con Davide Tura e Andrea Brugnettini ad alternarsi sul podio.



Venerdì 28 ottobre (con repliche sabato 29 e domenica 30), il sipario della stagione teatrale riminese si alza con' I due gemelli veneziani', produzione Ert che vede il regista affrontare per la prima volta Goldoni, in un adattamento firmato a quattro mani con Angela Demattè. La commedia è costruita come una macchina di divertimento che gioca e amplifica il tema del doppio, tra duelli, amori, fughe e ritrovamenti.



Sabato 29 ottobre sul palco del teatro degli Atti arriva Morgan, accompagnato da Raffaello Bellavista, giovane pianista e cantante lirico romagnolo, per presentare un'esibizione proiettata all'essenza della canzone d'autore e nel contempo ricca di suggestioni contemporanee.



Al Palazzo del Fulgor si può visitare fino al 26 dicembre la mostra fotografica La prima notte di quiete 50 anni dopo, con foto dal set del film 'La prima notte di quiete' di Valerio Zurlini (Italia 1972, 132'), per ricordare il film ambientato e girato a Rimini, che propone l'immagine, un po' malinconica, della città in inverno, molto lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare. Le immagini provengono dall'archivio Titanus, dal fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e da Reporters Associati e Archivi. Sempre al Palazzo del Fulgor fino al 6 novembre, continua anche l'inedita mostra, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film 'Il Casanova' e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell'organo genitale maschile, dal titolo 'Fellini forbidden'.



Non mancano i mercatini, dalle mostre mercato di oggetti antichi, moderni e vintage a quelli che mettono a disposizione i migliori prodotti di stagione del territorio.





lunedì 24 ottobre 2022



Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano



Amarcort Film Festival: Il Giro del Mondo in 80 corti



Tour cinematografico in otto tappe, a cadenza mensile, al termine delle quali si svolge la finalissima con una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano. Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima di dicembre.



L'ottava tappa dell'evento itinerante, è dedicata al ripescaggio dei migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti ad Amarcort Film Festival 2022 ma che avrebbero meritato di esserlo e si svolge al Cinema Tiberio. Il corto più votato diventerà finalista della sezione "Amarcort" della 15a edizione del festival (in programma dal 22 al 27 novembre) mentre il secondo classificato sarà l'ultimo finalista dell'edizione 2022 de Il Giro del Mondo in 80 Corti.



Ore 21.00 Ingresso libero.





martedì 25 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico



Inwards - Federico Mecozzi



Torna al Teatro Galli Federico Mecozzi, il violinista riminese, talento nato all'Istituto musicale Lettimi e da 13 anni a fianco di Ludovico Einaudi, che si esibisce sul palco del Galli, per il tour di lancio del suo secondo album dal titolo "Inwards".



Evento a cura di International Music and Arts e Associazione Rimini Classica.



La prevendita dei biglietti è disponibile sul circuito Liveticket oppure all'Eni Station Via Marecchiese, 284 - e alla Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci, 29 Rimini.



Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Biglietti on line sul circuito Liveticket.





mercoledì 26 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico



Sezione della Sagra Musicale malatestiana: La musica e i giovani

Orchestra Banda Giovanile Città di Rimini e Allievi del Liceo Musicale Einstein in concerto



L'Orchestra Banda Giovanile Città di Rimini insieme agli allievi del Liceo Musicale Einstein, si esibiscono in un concerto dedicato ad arrangiamenti di musiche per film, con Davide Tura e Andrea Brugnettini ad alternarsi sul podio.



Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811





venerdì 28, sabato 29, domenica 30 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico



I due gemelli veneziani - ERT Teatro Nazionale



Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC



Una produzione Ert che vede il regista Valter Malosti affrontare per la prima volta Goldoni, in un adattamento firmato a quattro mani con Angela Demattè.



La commedia è costruita come una macchina di divertimento che gioca e amplifica il tema del doppio, tra duelli, amori, fughe e ritrovamenti.



Orario: venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 21 - TURNO A e B; domenica 30 ottobre alle ore 16 - TURNO C. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811.





sabato 29 ottobre 2022



Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico



Morgan feat Raffaello Bellavista



Morgan, artista del panorama musicale italiano, si esibisce in concerto al Teatro degli Atti con Raffaello Bellavista, giovane pianista e cantante lirico romagnolo.



Dopo il successo con i Bluvertigo, Morgan ha continuato la sua ricerca musicale e filosofica riscoprendo i grandi della canzone d'autore italiana, spaziando tra i generi musicali e artistici, raccogliendo premi e riconoscimenti ai massimi livelli; si è avvicinato infine a Franco Battiato e alla musica che proviene dall'altrove, come la definì con acume il "critico" Paolo Grasso.



Un'esibizione proiettata all'essenza della canzone d'autore e nel contempo ricca di suggestioni contemporanee. Il finale della serata vedrà le poetiche dei due musicisti fondersi in un quadro armonico romantico o preraffaellita.



Il concerto e chiude il Festival di Rimini "Suoni e Parole: un simposio informale sotto la Luna".

Ore 21. Ingresso a pagamento.



Mercoledì 26 ottobre 2022



Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico



Sara Jane Ghiotti in concerto



Non siamo tutti eroi. L'universo poetico di Piero Ciampi



Sara Jane Ghiotti presenta il suo ultimo lavoro discografico dedicato a Piero Ciampi "Non Siamo tutti Eroi", uscito a gennaio 2022 e ora pubblicato anche in vinile.



L'appuntamento è presentato da Rimini Jazz Club in collaborazione con il Comune di Rimini e realizzato all'interno di Officina Musica, il progetto dell'Assessorato alla Cultura nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del territorio.

Sul palcoscenico anche le musiciste Silvia Valtieri al pianoforte e Giulia Lazzarini alla viola.



Ore 21.15 Ingresso a pagamento



ANTEPRIME HALLOWEEN





sabato 29 ottobre 2022



Ponte di Tiberio (lato edicola), via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano



Strane presenze al Borgo San Giuliano

Speciale Halloween

Una passeggiata alla ricerca delle presenze misteriose per le vie del Borgo San Giuliano.

La visita guidata, a cura di Cristian Savioli, ha la durata di un'ora e trenta minuti.

Ore 15.30 A pagamento Info: 333 4844496





Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre 2022



Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini



Rimini oscura



Speciale Halloween - Rimini City Tours



Insieme ad una guida turistica, è proposta una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi nella notte in cui il mondo dei morti e dei vivi si sfiorano per un attimo. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. A cura di VisitRimini

Orario: ore 20.45 ritrovo - 21.00 partenza A pagamento



Info: 0541.51441





domenica 30 e lunedì 31 ottobre 2022



Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico



Rimini incredibile

Speciale Halloween

Passeggiata per bambini e famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi.

Itinerario: Ponte di Tiberio, Piazzetta Zavagli, Domus, Piazza 3 Martiri, Piazza Cavour, Palazzo dell'Arengo, Castelsismondo.

Ore 15.30 A pagamento. Info: 333 4844496





Domenica 30 ottobre 2022



Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini



Trekking Urbano: Amarcord o Hamarcord Rimini

Speciale Halloween Rimini City Tours

Un trekking urbano dedicato ad 'Amarcord', percorrendo le tracce del grande regista riminese.

A quasi 50 anni dall'uscita del film, il trekking urbano porterà i partecipanti alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord. Il centro storico, il Borgo San Giuliano, il porto canale ed il molo, la spiaggia, il Grand Hotel.

Una piccola curiosità anticipata già da ora? Ai giornalisti Fellini aveva annunciato la realizzazione di un film di fantascienza intitolato "L'uomo invaso", e quando per vie traverse si viene a sapere che il titolo vero è Amarcord, Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come l'avventura di uno scienziato svedese.

Orario: 10.30 A pagamento Info: 0541 51441





martedì 1° novembre 2022

Parcheggio Ponte Santa Maria Maddalena – Rimini



Alla sorgente del Marecchia

Speciale Halloween

Alla ricerca dei primi passi del fiume "sacro ai destini di Rimini" ... l'antico Ariminus.

Un percorso della lunghezza di km 14 e un dislivello di 400 metri circa.

Il ritrovo è alle ore 9,00 al parcheggio prima del ponte sul Marecchia a Ponte Santa Maria Maddalena, venendo da Rimini. Da qui si raggiungerà insieme il punto di partenza.

Sono raccomandate scarpe da escursionismo ed abbigliamento comodo. Il pranzo è al sacco.

Ore 9.00 A pagamento Info: 333 4844496