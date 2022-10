Rimini, lo spacciatore in monopattino 'tradito' dai conati di vomito

Cronaca

Rimini

13:35 - 24 Ottobre 2022

Archivio.



Un 26enne di nazionalità albanese è stato arrestato ieri (domenica 23 ottobre) a Rimini, dalla polizia, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Alle 14.45 una pattuglia lo ha notato nei pressi della fermata del Metromare adiacente al parco Cervi. Si trovava su un monopattino e stava consegnando qualcosa a un giovane. Fermato, ha iniziato ad avere conati di vomito: ha estratto dalle tasche un foglio di scottex per pulirsi, ma a quel punto gli agenti hanno scoperto che con sé il 26enne aveva 19 involucri contenenti una decina di grammi di cocaina. Tutto sequestrato assieme al monopattino e alla somma di 70 euro in contanti.