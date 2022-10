Rimini, parte il Festival della Cultura Tecnica con il progetto 'Foresta Gutenberg'

Attualità

Rimini

12:24 - 24 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Al via domani il Festival della Cultura tecnica, l’iniziativa ideata dalla Città Metropolitana di Bologna e promossa dalla Provincia di Rimini in collaborazione con numerosi partner tra istituzioni, scuole, enti, imprese e altri soggetti pubblici e privati. Il Festiva quest’anno è entrato ufficialmente a far parte dei progetti e degli eventi organizzati in tutta Europa per celebrare #EYY2022, l’Anno europeo dei giovani, che punta i riflettori sul contributo fondamentale che i giovani possono offrire per costruire un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.







Il Festival della Cultura Tecnica della Provincia di Rimini promuove il progetto “Foresta Gutenberg”, uno spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del fai-da-te verde, inchiesta giornalistica per la valorizzazione della nostra società in senso green. Nell’ambito del ciclo saranno invitati autori che hanno saputo raccontare il tempo recente senza ignorare la progressiva perdita del contatto con la natura, condizione tipica della stagione del dopoguerra e della cementificazione, nel tentativo di riallacciare un rapporto che si va disgregando.







Dal 25 ottobre sino al 9 dicembre saranno sei gli incontri, di cui cinque dedicati alla letteratura e uno alla conferenza “Crisi Ambientale ed esaurimento delle risorse naturali”.







Il progetto “Foresta Gutenberg” è frutto di una collaborazione con l’associazione Futuro Verde APS. AMIR, Adrias Online, Comune di Rimini - Assessorato alla Transizione Ecologica, Biblioteca Gambalunga e altri partner pubblici e privati come Montefeltro Green Festival e Federconsumatori Rimini.







Primo appuntamento, domani alle ore 17:00 alla Sala del Giudizio del Museo della città di Rimini in Via Cavalieri 26: Leonardo Setti, docente di politiche energetiche all’Università di Bologna presenterà il suo libro “La fabbrica delle comunità solari. Domani smetto di fumare i combustibili fossili”. Oltre all’ intervento dell’ autore è previsto un dialogo con Silvia Zamboni, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, e Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini, su Comunità energetiche rinnovabili e comunità solari: lo sviluppo di un’energia condivisa. Sarà presente anche l’assessora del Comune di Rimini alla Transizione Ecologica e Blu Economy, Anna Montini.