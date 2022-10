Riccione, Federalberghi fa il punto sull'estate 2022 con i dati del Questionario Turistico

Turismo

Riccione

| 11:47 - 24 Ottobre 2022



Mercoledì 26 ottobre alle ore 17 si terrà presso il Palazzo del Turismo di Riccione l'annuale Assemblea generale dei Soci di Federalberghi Riccione.

A tema la valutazione e i commenti dell'estate 2022 in base ai dati emersi dai 117 questionari esaminati dall'osservatorio "L. Montanari".



Si tratta della 23esima edizione del questionario realizzato dall’Osservatorio Turistico L. Montanari di Federalberghi Riccione che quest'anno vede la grande novità della collaborazione del CAST (Centro di Studi Avanzati sul Turismo) dell'Università di Bologna, un supporto scientifico e accademico che renderà ancora più interessanti e utili l'analisi e il report dell'indagine.



Grazie all’indagine potremmo conoscere le performance della stagione estiva, il parere degli albergatori di Riccione su quali sono state le criticità, e quali sono le migliori soluzioni alle principali problematiche che hanno riguardato il settore turistico: gestione del personale, aumento dei costi, cambiamento dell’offerta e della domanda, comunicazione, promozione, etc...



Fondamentali sono i suggerimenti che gli operatori tramite le risposte al questionario hanno dato per il miglioramento della città di Riccione. Quali sono gli interventi strutturali più urgenti da affrontare in città, e come vanno utilizzati i proventi della tassa di soggiorno.



Federalberghi Riccione è sempre pronta a fare la propria parte quale componente fondamentale per un'offerta turistica sempre più qualificata.



L’evento di presentazione dei dati dell’osservatorio turistico è ad ingresso libero.