Calcio Promozione: pesante rovescio per il Torconca, hurrà Due Emme (4-0)

Sport

Cesena

| 18:08 - 30 Ottobre 2022

Un undici del Torconca.



Due Emme - Torconca 4-0



DUE EMME: Cappelli (46' Tani), Corbara, Mingozzi, Mazzoli (69' Averardi), Mambelli, Yabrè, Altieri, Giacobbi, Ndiaye (78' Bucci), Montesi R. (72' Satanassi), Cattedra (71' Santantonio). A disp. Tani, Montesi M., Diop, Canali, Barocci. All. Rossi.

TORCONCA: Hysa, Maquirriain, Ferraro, NIcolini, Righetti, Orciani (27' Moroni), Cecchi (66' Morri), Fabrizi (61' Cipiccia), Vucaj, Abouzziane, Donnarumma (81' Novembrini). A disp. Torriani, Neri, Mazzali, Rucaj, Miron. All. Novembrini.



ARBITRO: Ballardini di Faenza.

RETI: 22' Montesi R., 32' Ndiaye, 65' Altieri, 84' aut. Ferraro.

AMMONITI: Corbara, Altieri, Nicolini.



MERCATO SARACENO Partita subito vivace tra Due Emme e Torconca: all'8' Corzani da solo in area piccola non riesce a insaccare sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 22' Riccardo Montesi controlla in zona dischetto e insacca, dopo travolgente e insistita azione sulla sinistra di Yabre. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio con lo stesso Yabre che conquista palla sulla trequarti, la cede a Montesi che serve Ndiaye in area, bravo a dribblare il portiere e a infilare la porta sguarnita. Al 40' bel tiro dal limite del Torconca con parata in angolo di Cappelli che si infortuna e viene sostituito a inizio ripresa.

Secondo tempo sulla falsa riga del primo: al 54' e al 62' si fa pericoloso il Torconca, al 65' cross basso di Ndiaye da sinistra per il tap-in vincente di Altieri. All' 84' Ferraro devia nella propria rete un cross da sinistra. Nel finale il Torconca sfiora il gol della bandiera con Morri, che prima colpisce il palo e poi si vede annullare un gol per fuorigioco.