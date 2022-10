Calcio Promozione: pari Verucchio e Granata, un gol e un espulso a testa

Sport

18:08 - 30 Ottobre 2022

Un undici del Verucchio.

Verucchio - Granata 1-1



VERUCCHIO: Bianchi, Celli, Genghini A. (12' st Michilli), Genghini L., Renzi, Colonna, Amati, Sebastiani (18' st Sacco St.), Berluti (35' st Sacco Si.), Indelicato (25' st Ribezzi), Bullini (38' st Farotti). A disp. Zeppi, Fabbri, Muccioli, Semprini. All. Guerra.

GRANATA: Barudcci, Baroni, Spagnoli (15' st Fontana), Pesaresi, Ugone, Sacchetti, Farabegoli, Mazzotti (15' st Fellini), Brunetti (25' st Faggi), Casotti, Fadel Salah. A disp. Venghi, Arfilli, Rizzo, Manucci, Serra, Brigliadori. All. Pedrelli.



ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 12' pt Farabegoli, 29' pt Indelicato.

AMMONITI: Renzi, Berluti, Sacco St., Spagnoli.

ESPULSI: Farabegoli, Renzi.



VERUCCHIO Finisce in parità 1-1 la sfida tra Verucchio e Granata. Ospiti in vantaggio al 12' con un tiro da fuori area di Farabegoli. Al 20' rosanero vicini al pari con un tiro dalla distanza di Amati, Barducci salva il risultato. Il pareggio è a firma del solito Indelicato, che infila Barducci con un diagonale dentro l'area. Al 34' Farebegoli ammonito protesta con l'arbitro e viene espulso. Al 41' angolo di Luca Genghini, Berluti di testa mette di poco alto. Nella ripresa da segnalare solo l'espulsione per doppia ammonizione di Renzi, che al 70' ristabilisce la parità numerica in campo.