Calcio Promozione: Novafeltria a valanga, manita al Misano (5-0)

| 16:51 - 30 Ottobre 2022

Gli undici iniziali.



Novafeltria - Misano 5-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (31' st Pasolini), Pavani, Castellani (25' st Crociani), Amadei, Cappello, Alpino, Baldinini, Collini (17' st Radici), Luzzi (17' st Vivo), Toromani (25' st Mahmutaj). A disp. Burioni, Ceccaroni, Menicucci, Fabbri. All. Giorgi.

MISANO: Bartolini, Giganti, Antonelli, Travagliati, Biaggi, Malpassi (40' st Pulzoni), Maltoni (8' st Necul), Nigro (24' st Del Bianco), Chiusano, Cuomo (28' st Signorini), Tirincanti (24' st Del Bue). A disp. Macri, Londero. All. De Argila.



ARBITRO: Sani di Faenza.

RETE: 34' pt Alpino, 4' st rig. Toromani, 14' st Collini, 26' st Vivo, 45' st Amadei.

AMMONITI: Cappello.

NOTE: recupero 1' pt e 4' st, angoli 6-1.



SECCHIANO Sesta vittoria consecutiva per il Novafeltria, la terza stagionale segnando più di tre reti. In avvio l'arbitro sorvola su due atterramenti in area, uno per parte, poi al 12' é Collini a sfiorare il gol con una conclusione a lato. Al 28' Soumahin cambia di gioco sull'altra fascia per Toromani, che prende la mira e impegna severamente Bartolini, bravo a deviare in calcio d'angolo. La gara si sblocca al 34' grazie al 2004 Alpino, titolare per l'indisponibilità di Frihat: il centrocampista infila dopo aver raccolto un cross di Baldinini. Il Misano sfiora il pareggio al 40' con Chiusano. A inizio ripresa mani in area del Misano, Toromani trasforma dagli undici metri. Al 59' arriva il suggello di Collini, che finalizza un assist di Luzzi, smarcato da Toromani, dopo un ottimo cambio di gioco di Baldinini. Per l'attaccante ex Tropical Coriano è l'ottavo sigillo in campionato. Al 71' Bartolini sbaglia il rinvio di piede, Baldinini serve Vivo che non perdona. Nel finale gloria anche per Amadei, alla prima da titolare dopo un infortunio: il difensore capitalizza di testa una punizione battuta dal solito Baldinini.