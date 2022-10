Calcio C, Rimini-Carrarese 0-1. Mister Gaburro: 'Scoccia perdere in questo modo'

Sport

Seconda sconfitta interna per il Rimini che si vede superare dalla Carrarese (0-1) anche in classifca scivolando al settimo posto alla pari di Fiorenzuola e Lucchese.



A fine partita il tecnico biancorosso Marco Gaburro analizza così il match: “Scoccia perdere in questo modo, su un calcio d'angolo nel finale che la Carrarese ha battuto velocemente mettendoci malizia, esperienza. Noi non eravamo piazzati al meglio. Accettiamo la sconfitta, ma fa male. Rispetto ad altre partite contro le big è quella in cui forse abbiamo giovato meglio. Entrambe l'abbiamo giocata per vincere, a tratti meglio loro, a tratti meglio noi”.



Nella prima mezzora il Rimini ha sofferto molto.

“Ci siamo complicati la vita da soli. Noi pretendiamo di decidere a tavolino come deve essere la partita, invece in campo la gara prende una piega e tu devi trovare la chiave per intrepretarla al meglio – spiega Gaburro - . Sia nella prima parte della prima frazione sia ad inizio della ripresa. Dobbiamo capire meglio i momenti della gara. Ad esempio, ci siamo ostinati a gestire la partita in un modo che in quel momento lì non era produttivo. Questo fa parte della crescita della squadra. Se fosse finita 0-0 avremmo detto le stesse cose. Comunque – continua il trainer - rispetto a precedenti partite contro le big abbiamo bilanciato la sofferenza di certi momenti con la costruzione di azioni da gol, siamo stati però imprecisi sotto porta e nei momenti in cui attaccavano loro abbiamo dovuto stringere i denti, ma l'avevo messo un po' in preventivo. Su certe cose abbiamo fatto il tentativo di fare un passo in avanti, perdere ti sporca la partita più di quello che è stato”.



Che voto dà alla sua squadra?



“Sei meno”.