Calcio C, sabato Rimini-Carrarese. Gaburro chiede punti e una prestazione convincente

Sport

Rimini

| 15:09 - 28 Ottobre 2022

Marco Gaburro.

Campionato al sabato per il Rimini e di nuovo in casa (17.30) contro la Cararrese (16 punti a -2 dalla squadra di Gaburro) reduce come il Rimii da un parwggio interno: i biancorossi contro la Fermana, i toscani contro la Reggiana, all'ultimo tuffo (il gol di D’Ambrosio è arrivato al 95′). Martedì 1 novembre, poi, al romeo Neri derby Rimini-Cesena di Coppa Italia (15,30).

Nel Rimini ancora assenti Piscitella, Sereni, Allievi e lo Duca. Possibile qualche novità: il rientro da Laverone in difesa al posto di tofanari, il debutto di Rosso al primo minuto al posto di Vano non al meglio.



IL TECNICO “Abbiamo una partita molto complicata: dal punto di vista tecnico la Carrarese fa parte del lotto delle prime otto della classe. Contro le big Gubbio, Entella, Cesena, e Siena abbiamo fatto sette punti, ma con spesso prestazioni sofferte: il nostro obiettivo è anche quello di interpretare la partita in maniera diversa per trovarci a subire meno l’avversario. Questo è il secondo grande obiettivo della giornata oltre a quello di fare i punti: mostrare meno il fianco in certe fasi della gara capendo di più cosa fare o non fare.



Come giudica la Carrarese?



“Ha un undici titolare molto competitivo, in attacco giocatori importanti e così a centrocampo con mezzali di qualità e capaci di andare in gol, esterni forti. Mi aspetto una partita diversa rispetto a quelle contro le formazioni migliori: il 5-3-2 della Carrarese garantisce più densità, si basa sui cambi gioco, sulla profondità e meno sull'altezza di squadra, però il nostro sintetico e veloce invoglia alla pressione; dobbiamo essere pronti a gestire una partita che preveda un avversario medio basso oppure aggressivo”.



La Carrarese ha collezionato cinque vittorie e quattro sconfitte, un solo pareggio e la sua difesa è tra le più battute...



“Forse mentalmente accusa una flessione rispetto all'inizio in cui è partita sparata, ha subito gol evitabili ma non dettati da uno sbilanciamento o una incapacità di gestire la fase difensiva. Mi aspetto una partita in cui sarà difficile fare gol. Cercheremo di mettere rapidità, velocità, che sono le nostre armi, e cercare di non perdere palla in posizioni tali per cui si potrebbe pagare dazio dato il talento dei giocatori d'attacco della Carrarese. Bisona disputare una gran partita dal punto di vista mentale e tecnico per fare punti e trovare lo step migliorativo anche sul piano del gioco che contro squadre di livello che ancora non abbiamo fatto”.

ste.fe.