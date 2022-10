Calcio C: top 11, prima menzione per Tofanari in difesa

Sport

Rimini

| 12:11 - 25 Ottobre 2022

Tofanari in azione contro la Fermana (foto Zamagni Rimini FC).



Chiamato a sostituire Laverone, Tofanari si è dimostrato all'altezza del compito. Il terzino del Rimini è stato tra i migliori nel pari per 2-2 con la Fermana. Tra i gialloblu citazione meritata per Giandonato, autore anche di uno splendido gol su punzione. In attacco spiccano il solito Arena e l'ex Rimini Nicastro, autore di una doppietta. Tra i pali Battaiola del Fiorenzuola, con Zaccagno il miglior portiere del girone B. I suoi miracoli hanno tenuto a galla i rossoneri fino all'epilogo del recupero (gol vittoria di Corazza su rigore).



TOP 11 (3-4-3): Battaiola (Fiorenzuola) - Tofanari (Rimini), Prestia (Cesena), D'Ambrosio (Siena) - Albertini (Cesena), Giandonato (Fermana), Saber (Cesena), Bruzzaniti (Lucchese) - Arena (Gubbio), Merkaj (Entella), Nicastro (Pontedera).

ALL. Toscano (Cesena).