Incidente stradale con feriti a Misano Adriatico sulla Ss16

Cronaca

Misano Adriatico

| 06:50 - 24 Ottobre 2022

Una delle due auto coinvolte. Foto Amato Ballante.

Un incidente stradale ha coinvolto due vetture, provenienti da direzioni opposte, che si sono scontrate frontalmente nella serata di domenica 23 ottobre a Misano Adriatico. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dal 118 all'ospedale "Infermi" di Rimini per accertamenti. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19 sulla Ss16, all'altezza dello svincolo per Portoverde. Sul posto i Vigili del fuoco di Cattolica per mettere in sicurezza le vetture e la Polizia municipale di Misano Adriatico per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, visto il tratto di strada pericoloso in ore notturne.



Amato Ballante